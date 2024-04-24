Gazze, altı hafta içinde üç kritik kıtlık eşiğini aşabilir

Dünya Gıda Programı (WFP) Cenevre Direktörü Gian Caro Cirri, Gazze Şeridi'nde gün geçtikçe kıtlık durumuna yaklaşıldığını aktardı.



Cirri, "Önümüzdeki altı hafta içinde üç kıtlık eşiğinin (gıda güvensizliği, yetersiz beslenme ve ölüm oranı) aşılacağına dair makul kanıtlar var" diye konuştu.



Mart ayında yayınlanan BM destekli bir raporda, kıtlığın yakın olduğu ve Gazze'nin kuzeyinde Mayıs ayında kıtlık beklendiği belirtilmişti. Hesaplamalar tutarlı giderse kıtlığın Temmuz ayına kadar bölgeye yayılabileceği belirtildi. ABD'li yetkililer Gazze'de, özellikle de kuzeyde kıtlık riskinin çok yüksek olduğu konusunda uyarıyor.

TEK ÇÖZÜM YARDIMLARIN ANINDA ULAŞTIRILMASI



Cirri, "Gazze'de süren çatışmalar etkilenen insanlara ulaşmayı zorlaştırıyor, hatta bazen imkansız hale getiriyor. Yardımımızı büyük ölçüde artırmamız gerekiyor... Ancak mevcut koşullar altında durumun daha da kötüleşeceğinden korkuyorum" dedi.



İsrail, aylardır Gazze'nin kuzeyine insani yardım tedarikini engellediğini reddediyor ve dağıtımdaki verimsizliklerden yardım kuruluşlarını sorumlu tutuyor.



İsrail'in askeri harekatı, 7 Ekim'den bu yana ortaya çıkan insani felaketle birlikte 2,3 milyon nüfuslu toprakların çoğunu çorak araziye dönüştürdü.



Cirri, Gazze'deki kıtlıktan kurtulmanın tek yolunun gıda malzemelerinin anında ve günlük olarak ulaştırılması olduğunu söyledi.

