Gazze Şeridi'nin kuzeyine uçaklarla insani yardım

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kalibu Tepesi, Talim Kavşağı ve Ummu'n Nasr köyü çevrelerine gıda kutuları bırakıldı.



Bölgenin yaşadığı zor şartlara dikkati çeken tanıklar, kim tarafından gönderildiği bilinmeyen yardımların "son derece sınırlı miktarda" olduğunu belirtti.



İsrail'in 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlattığı ve ablukasını sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine ikinci kez havadan yardım indirilmiş oldu.

UYRUĞU BELLİ OLMAYAN BİR UÇAK YARDIM İNDİRDİ



İsrail devlet televizyonu KAN, uyruğu belli olmayan bir uçağın dün Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım indirdiğini duyurmuştu.



Hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellediği için yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşanıyor.