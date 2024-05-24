Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 36 bine yaklaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 57 kişi daha artarak 35 bin 857'ye yükseldi.

Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 36 bine yaklaştı

'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 'in Gazze Şeridi'ne 231 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 katliam gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 57 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 93 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun son 10 günde düzenlediği saldırılarda 684 Filistinlinin hayatını kaybettiği 1232 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 857'ye, yaralı sayısının 80 bin 293'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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