Gazze'de ateşkes için yeni adım: CIA Direktörü devrede

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırmak için Mossad Direktörü David Barnea ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.

Gazze'de ateşkes için yeni adım: CIA Direktörü devrede

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un, Mossad Direktörü David Barnea ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yapacağı görüşme için "gelecek günlerde" Avrupa'ya gideceği aktarıldı.

Görüşmenin tam tarihi ve hangi ülkede yapılacağına ilişkin detay verilmedi. Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in söz konusu görüşmeye katılıp katılmayacağının ise bilinmiyor.

Bu toplantı, esir takası müzakerelerinin yaklaşık 2 hafta önce kesintiye uğramasından sonra yapılacak ilk üst düzey görüşme.

HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNİ KABUL ETMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

REFAH'A YÖNELİK KARA SALDIRISI

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetiminin, 23 Mayıs'ta İsrailli müzakere heyetine, esir takası konusundaki görüşmelere devam etme talimatı verdiği bildirilmişti.

Hamas'ın elinde 128 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

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