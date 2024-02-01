Gazze'de ateşkes ve esir takası taslağı: İsrail savaş kabinesine sunuldu

İsrail televizyonu Kanal12'nin haberine göre Barnea, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalabileceği 9 aşamalı bir taslak anlaşmayı savaş kabinesine sundu.



İlk aşamada, 35 günlük bir ateşkes karşılığında kadın, hasta, yaralı ve yaşlı 35 İsrailli esirin serbest kalması planlanıyor.



İkinci aşamada, görüşmelerin sürmesi için ateşkesin bir hafta daha uzatılabileceği, Hamas'ın savaşçı olarak kabul ettiği kişilerin ve erkek esirlerin serbest bırakılması üzerinde müzakerelerin yapılabileceği öngörülüyor.



Haberde, İsrail'in hapishanelerindeki kaç Filistinli esirin serbest bırakacağına ilişkin detay yer almadı. Hamas'ın önde gelen Filistinli sembol isimlerin serbest kalmasını talep ettiği, buna karşı Tel Aviv'in "daha düşük profilli" esirleri serbest bırakmayı istediği öne sürüldü.



HAMAS'IN İLK AŞAMADA 7 EKİM'DEN SONRA ESİR ALINANLARI TALEP EDECEĞİ İDDİASI



Öte yandan Dubai merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde, Hamas'ın Paris'te oluşturulan ateşkes teklifine "kesin onay" vermediğini belirtildi.



Hamas'ın ilk aşamada üst düzey Filistinli esirler yerine 7 Ekim 2023'ten sonra demir parmaklıklar ardına gönderilen Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını talep edebileceği ileri sürüldü.



HAMAS'TAN YAKIN ZAMANDA ANLAŞMA İMZALANACAĞI İDDİASINA RET



Lübnan basınındaki haberlere göre, Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, cumartesi bir ateşkes imzalanacağı iddialarını reddederek, kendilerine sunulan teklife ilişkin "kapsamlı rezervleri" olduğunu belirtti.



Lübnan merkezli el-Meyadin kanalına konuşan Hamas'ın üst düzey isimlerinden Ali Bereke de "teklifi çalıştıklarını, müttefikleri ve paydaşlarıyla istişare edeceklerini, bir haftadan kısa sürede karar vereceklerini" ifade etti.



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