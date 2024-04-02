Gazze'de ateşkes: Yeni teklif hazırlandı

İsrail, Kahire'de yürütülen esir takası görüşmelerinde Hamas'a sunulmak üzere yeni bir teklif taslağı hazırlandığını duyurdu.



İsrail'de başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamada, 31 Mart'tan bu yana esir takası anlaşması için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mossad, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve ordu yetkililerinden oluşan İsrailli müzakere heyetinin bugün döneceği bildirildi.



Arabulucuların Hamas'a iletmek üzere esir takası anlaşmasına ilişkin yeni bir teklif taslağı hazırladığı belirtildi.



Açıklamaya göre Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi konusunda gerekli çabalar sürüyor.

"NETANYAHU ESNEKLİK GÖSTERDİ"



İsrail heyeti, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için müzakereler kapsamında 31 Mart'ta Mısır'a gitmişti.



İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, ABD, Mısır ve Katarlı yetkililerin İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes müzakerelerini ilerletmek için geliştirilen çerçeveyi tartışmak üzere bir araya geleceğini bildirmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşüne ilişkin esneklik gösterdiği iddia edilmişti.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, daha önce reddettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinin sakinlerinin evlerine dönüşüne ilişkin yeni teklifi kabul etme yönünde esneklik gösterdi.

