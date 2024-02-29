Gazze'de can kaybı 30 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de can kaybının 30 bini aştığını duyurdu.

Ayrıca İsrail güçlerinin bugün, Gazze'nin batısında yardım bekleyen kalabalığa ateş atığı ve çok sayıda Filistinli hayatını kaybettiği bildirildi.

Arabulucular İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşması için görüşmeleri sürdürürken, yardım kuruluşları ise Gazze'nin kuzeyi için "kıtlık alarmı" vermeyi sürdürüyor.



Gazze'deki Şifa hastanesinde "yetersiz beslenme, susuzluk ve yaygın kıtlık nedeniyle" çocukların öldüğünü söyleyen Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El-Kudra, bu ölümlerin daha fazla yaşanmaması için uluslararası kuruluşlara "derhal harekete geçme" çağrısında bulundu.



Gazze'deki kötüleşen koşullara atıfta bulunan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power da İsrail'in "hayati derecede ihtiyaç duyulan insani yardımın dramatik bir şekilde artırılabilmesi" için daha fazla geçiş açması gerektiğini söyledi.



Power, sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir videoda, "Bu bir ölüm kalım meselesi" dedi.



Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nden arabulucular, İsrail'in saldırılara, altı haftalık bir ara vermesini istiyor.



Müzakereciler, ateşkesin, Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın başlangıcına kadar hayata geçebileceğini umuyor.