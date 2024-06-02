Gazze’de can kaybı 36 bin 439’a yükseldi

İsrail Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına 240 gündür aralıksız devam ediyor.



Bölgenin kuzeyini yerle bir eden ve Filistinlilerin sığındığı güneye de saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, sivilleri katlederek insancıl hukuku ihlal ediyor, dünya ise bu eylemleri seyrediyor.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 60 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 220 sivilin de yaralandığını aktardı.



Bölgede 7 Ekim’den bu yana ortaya çıkan bilançonun da belirtildiği açıklamada, can kaybının 36 bin 439’a, yaralı sayısının ise 82 bin 627’ye yükseldiği ifade edildi.



BATI ŞERİA'DA 8 BİN 895 KİŞİ TUTUKLANDI



Filistinli Mahkumlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleştirdiği son baskınlarda aralarında 1 çocuk ve birkaç eski mahkumun da bulunduğu en az 10 kişiyi tutukladığı kaydedildi.



İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarının başlamasından bu yana ise Batı Şeria’da toplam 8 bin 895 Filistinlinin tutuklandığı belirtildi.

