Gazze'de Filistinliler su ihtiyaçlarının yalnızca yüzde 3'ünü karşılayabiliyor

Birleşmiş Milletler, Gazze'de kötüleşen insani duruma ilişkin yeni bir uyarı yaptı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in kuzeyden güneye doğru saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle bulaşıcı hastalıkların arttığı ve yerinden edilmiş insanların su sıkıntısı çektiği Gazze'deki kötüleşen durumla ilgili bir güncelleme yayınladı.



Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirdiğine göre şu anda Gazze'nin kuzeyinde hiçbir hastaneye erişilemiyor ve dün itibariyla kuzeyde sadece El Avde Hastanesi “kısmen işlevsel olarak kabul ediliyordu”, ancak İsrail'in askeri operasyonları nedeniyle ona da erişilemiyordu.



Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Filistinliler için Tıbbi Yardım Örgütü, Gazze'nin merkezinde yerinden edilmiş insanların uluslararası kabul görmüş asgari su ihtiyacının sadece yüzde 3'ü ile hayatta kalabildiğini bildirdi.



BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUKLAR EN ÇOK ETKİLENEN GRUP

BM OCHA, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir barınakta 10 bin kişiye günde sadece 4 bin litre su verildiğini, bunun da içme, yıkama, yemek pişirme ve temizlik için kişi başına yaklaşık 0,4 litreye denk geldiğini” bildirdi.

Beş yaş altı çocuklar en çok etkilenen grup olurken, bu yaş grubu akut solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 29'unu, kanlı ishal vakalarının yüzde 33'ünü ve sulu ishalin yüzde 28'ini oluşturduğu kaydedildi.



Dünya Gıda Programı, bu hafta “eğer gıda ve insani yardım malzemeleri Gazze'ye büyük miktarlarda girmeye başlamazsa, çaresizlik ve açlığın yayılacağı” uyarısında bulundu.