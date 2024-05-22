Gazze'de insani yardım krizi: BM yeni rotalar planlıyor

Gazze'de geçici liman aylardır süren planlama ve inşaat çalışmasının ardından geçen hafta yardım geçişine açılmıştı.
İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle kıtlığın başlamasıyla gün geçtikçe büyüyen bir uluslararası baskı ile karşı karşıya.
11 KAMYONDAN 5'İ DEPOYA ULAŞTI
İskelenin perşembe günü kurulmasının ardından cuma günü başlayan yardım faaliyetleri kapsamında BM çalışanları Gazze'nin Deir El Balah bölgesinde bulunan Dünya Gıda Programı'na ait bir depoya yardım taşıyan 10 kamyon götürmüştü.
Ancak cumartesi günü 11 kamyonun önünün kesilmesi nedeniyle depoya yalnızca 5 kamyon ulaşabildi.
"YARDIMLARI KENDİLERİ DAĞITTILAR"
Dün New York'ta gazetecilere konuşan BM sözcüsü Stephane Dujarric "Kalabalık yolda birçok geçiş noktasında kamyonları durdurdu. Yardımları kendi kendilerine dağıttılar diyebilirim" dedi.
Dujarric "Bu kamyonlar daha önce hiç yardım gitmeyen bölgelerden geçiyordu. Bence insanlar hiç yardım alamayacaklarından korktular, alabildikleri her şeyi aldılar" dedi.
"KITLIK KABUSU GERİ DÖNDÜ"
İsrail'in Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatmaya başlamasıyla, kıtlık kabusu bir kez daha Gazze ve kuzeydeki bölgeleri tehdit edecek şekilde geri döndü.
İsrail'in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah'a başlattığı kara saldırıları ile on binlerce insan kentten ayrılmaya başladı. Gazze Şeridi’nin orta ve güney kentlerinde de gıda güvenliği krizi giderek artıyor.
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