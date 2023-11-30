Gazze'de kalıcı ateşkes olacak mı? Beyaz Saray'dan açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in Savaş Kabinesi ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile görüşmesine ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamaya göre, Blinken, ABD'nin İsrail'in "uluslararası hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkına sahip olmasını" desteklediğini" ifade etti.
Bakan Blinken, İsrail'i sivillerin zarar görmesini önlemek için her türlü tedbiri almaya çağırdı.
Blinken, Gazze'nin güneyine gerçekleşecek herhangi bir askeri operasyon öncesi buradaki sivillerin korunması ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
Görüşmede esir takası ve Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların hızlandırılması konusu da ele alındı.
Blinken, Savaş Kabinesi toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de bir araya gelmiş ve burada yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde izlenecek yol haritası hakkında İsrail hükümetiyle ayrıntılı görüşmelere devam edeceklerini belirtmişti.
Netanyahu, görüşme öncesi Blinken'ın da katıldığı Savaş Kabinesi toplantısında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda "bir sonraki aşamayı" görüşmek istediğini belirtmişti.
FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS İLE BİR ARAYA GELDİ
Bakan Blinken, daha sonra Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını hızlandırmaya yönelik sürdürülen çabaları ele alan Blinken, Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik aşırılık yanlısı şiddeti kınadığını ve sorumluların hesap vermesinde ısrarcı olmaya devam edeceğini söyledi.
İkili, Batı Şeria'daki Filistinlilerin güvenlik ve özgürlüklerinin arttırılmasına yönelik tedbirlere duyulan acil ihtiyacı da dile getirdi.
Blinken ayrıca, ABD'nin bir Filistin devleti kurulması konusunda somut adımlar atmaya kararlı olduğunu söyledi.
Bakan Blinken, bugün, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmiş ve Gazze Şeridi'nde izlenecek yol haritası hakkında İsrail hükümetiyle ayrıntılı görüşmelere devam edeceklerini belirtmişti.
Netanyahu ve İsrail'in Savaş Kabinesi ile de bir araya gelen Blinken, ABD'nin İsrail'in "uluslararası hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkına sahip olmasını" desteklediğini" ifade ederek, Gazze'nin güneyine gerçekleşecek herhangi bir askeri operasyon öncesi buradaki sivillerin korunması ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştı.
BEYAZ SARAY'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI
Beyaz Saray ise Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.
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