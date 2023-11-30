Gazze'de kalıcı ateşkes olacak mı? Beyaz Saray'dan açıklama

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Blinken, daha sonra Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını hızlandırmaya yönelik sürdürülen çabaları ele alan Blinken, Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik aşırılık yanlısı şiddeti kınadığını ve sorumluların hesap vermesinde ısrarcı olmaya devam edeceğini söyledi.



İkili, Batı Şeria'daki Filistinlilerin güvenlik ve özgürlüklerinin arttırılmasına yönelik tedbirlere duyulan acil ihtiyacı da dile getirdi.



Blinken ayrıca, ABD'nin bir Filistin devleti kurulması konusunda somut adımlar atmaya kararlı olduğunu söyledi.



Bakan Blinken, bugün, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmiş ve Gazze Şeridi'nde izlenecek yol haritası hakkında İsrail hükümetiyle ayrıntılı görüşmelere devam edeceklerini belirtmişti.



Netanyahu ve İsrail'in Savaş Kabinesi ile de bir araya gelen Blinken, ABD'nin İsrail'in "uluslararası hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkına sahip olmasını" desteklediğini" ifade ederek, Gazze'nin güneyine gerçekleşecek herhangi bir askeri operasyon öncesi buradaki sivillerin korunması ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştı.



BEYAZ SARAY'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Beyaz Saray ise Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.