Gazze'de mezarlar tahrip edildi! Uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE MEZARLARI AÇTIĞINI DOĞRULADI



İsrail ordusundan bir sözcü, CNN'e yaptığı açıklamada, ordunun Gazze'de bazı mezarları kazdığını doğrularken bunun, İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.



Sözcü, mezarlıkların Hamas tarafından "askeri amaçlarla" kullanıldığını iddia ederek İsrail ordusunun "mezarlıkları hedef almaktan başka seçeneği olmadığını" söyledi.



İsrail ordusu, AA muhabirinin mezarların açılmasına ilişkin sorusuna verdiği yazılı yanıtta da Gazze'de bazı mezarları açarak, cesetleri çıkardıklarını doğrularken bunun, Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savunmuştu.



Açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür." ifadesi kullanılmıştı.