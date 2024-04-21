Gazze'de toplu mezardan 190 ceset çıkarıldı

Gazze'deki Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan bir toplu mezardan 190 cesedin çıkarıldığı açıklandı. Sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun hastaneye düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle hastane çevresinde açılan toplu mezarlara gömdüğünü bildirdi.

Gazze'de toplu mezardan 190 ceset çıkarıldı
İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor: 19 kişi öldürüldü

İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor: 19 kişi öldürüldü

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ordusunun Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan bir toplu mezardan 190 cesedin çıkarıldığı belirtildi.

resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan sağlık kaynakları, arama kurtarma ekiplerinin Nasır Hastanesi kompleksindeki toplu mezardan İsrail askerlerince öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedini çıkardığını söyledi.

İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle hastane çevresinde açılan toplu mezarlara gömdüğünü aktaran sağlık kaynakları, kentte hâlâ yaklaşık 500 kişinin kayıp olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle açtığı toplu mezarlara gömüyor.

İsrail ordusunun 7 Nisan'da çekildiği Han Yunus'ta sivil savunma ekipleri cesetleri çıkarmaya çalışıyor.

İsrail askerlerinin karadan 4 ay boyunca saldırılarına hedef olan Han Yunus'tan geriye yol kenarları, sokaklar ve evlerin enkazında bulunan çok sayıda ceset kaldı.

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