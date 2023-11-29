Gazze'de uzun vadeli ateşkes için Katar'da yeni müzakereler yapılıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in başkent Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takası konularını görüştükleri belirtildi.



Haberde, görüşme masasında tartışılan konuların arasında "daha uzun ateşkes" için yeni anlaşmanın yanı sıra Gazze’de tutulan İsrailli erkekler ve askerlerin de bulunduğu tüm esirlerin salıverilmesine karşılık, Tel Aviv'in İsraillileri öldürmekten "hüküm giyenlerin" de bulunduğu Filistinli esirleri serbest bırakmasının yer aldığı kaydedildi.



KAN'ın haberinde, Mossad Başkanı Barnea'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Doha'daki müzakerelerin ayrıntıları hakkında bilgi verdiği aktarıldı.



Haberde Hamas'ın yapılması için çaba harcanan yeni anlaşmanın genel hatlarına onay verdiği, “tam bir ateşkes” istediği ancak İsrail’in halihazırda bunu reddettiği belirtildi.

