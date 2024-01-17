Gazze'de aşırı kalabalık bölgelerde Hepatit A'nın yayıldığı bildirildi

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle Hepatit A virüsünün yayıldığını açıkladı.

Gazze'de aşırı kalabalık bölgelerde Hepatit A'nın yayıldığı bildirildi

Sağlık Bakanlığı, Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Şeridi'nde yerinden edilenlerin yaşadığı yerlerdeki aşırı kalabalık ve hijyen koşullarının kötü olması nedeniyle bu bölgelerde A virüsünün yayıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada ise gerekli malzemelerin temin edilememesi nedeniyle CBC (tam kan sayımı) testlerinin her an durdurulabileceği uyarısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş Filistinliler, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle zorlu koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Yerinden edilenlerin toplu halde yaşadığı yerlerin aşırı kalabalık olması dolayısıyla buralardaki tuvalet ve banyoların ihtiyacı karşılayamaması, yerinden edilmiş birçok insanı tuvalet ihtiyaçlarını açık alanda gidermeye zorluyor. Yetkililer hastalıkların yayılması tehlikesi konusunda uyarıyor.

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