Gazze'deki hükümet: İsrail, Şifa Hastanesi'nde 200 Filistinliyi infaz etti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 18 Mart'ta Şifa Hastanesi ve çevresine düzenlediği baskın ve kuşatmaya ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, Şifa Hastanesi yerleşkesinde ve çevresinde işlediği suçlara devam ediyor. Mevcut bilgilere göre İsrail askerleri hastane yerleşkesinde 200'den fazla zorla yerinden edilmiş Filistinliyi infaz etti, yaklaşık 1000 kişiyi alıkoydu." ifadesine yer verildi.



İsrail ordusunun, hastanedeki sağlık personeli ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu yapıları bombaladığı, yıktığı ayrıca sorgulama bahanesiyle binalardan çıkararak eziyet veya infaz ettiği kaydedildi.



İsrail ordusunun, bazı konutlara ulaşımı engellediği, hava saldırısı ve keskin nişancılarla hedef aldığı ve bölgeye ambulanslar da ulaşamadığı için çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.



İsrail'in Filistinliler aleyhinde tüm dünyanın gözleri önünde işlemeye devam ettiği suçların kınandığı açıklamada, dünyanın bu katliamı durdurmak için ses çıkarmadığı ve hiçbir şey yapmadığı vurguladı.



Şifa Hastanesi'nin ilk kez basıldığı ve bombalandığı zaman uluslararası toplumun net ve güçlü bir tutum takınmamasının, İsrail'i hastaneleri, sağlık merkezlerini hedef alma konusunda cesaretlendirdiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca Şifa Hastanesi yerleşkesine, sağlık personeline, yaralılara, hastalara ve zorla yerinden edilen sivillere yönelik katliamın tüm sorumluluğun ABD yönetimi ve uluslararası topluma ait olduğunun altını çizdi.



Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlilerden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu top atışlarıyla yerleşkedeki pek çok binayı hedef aldı, büyük kısmını ateşe verdi, hastane çevresindeki binaları da vurmaya devam ediyor.



İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi konumundaki Şifa Hastanesi'ne Hamas'a ait "tüneller ve cephanelikler" bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ta yeniden baskın düzenlemiş ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.



İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında şu ana kadar yaklaşık 200 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.