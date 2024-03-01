Gazze'deki Sağlık Bakanlığı uyardı: "Kuzeydeki Filistinliler ölümle karşı karşıya"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Birleşmiş Milletler'e acilen harekete geçme çağrısı yaptı. Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce çocuk, hamile kadın ve yaşlının, açlık ve susuzluk nedeniyle "ölümle karşı karşıya" olduğu uyarısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı uyardı: "Kuzeydeki Filistinliler ölümle karşı karşıya"

'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada 'in 'nin kuzeyindeki 700 bin kişiyi hedef alarak ve aç bırakarak "soykırım suçu" işlediğini vurguladı.

"Gazze'nin kuzeyinde binlerce çocuk, hamile kadın ve yaşlı, susuzluk ve yetersiz beslenme nedeniyle ölümle karşı karşıya." ifadelerini kullanan Kudra, Birleşmiş Milletler'i (BM) Gazze'nin kuzeyinde "insani felaket" yaşanmaması için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra dün yaptığı açıklamada da Gazze'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin durmasının, 700 bin kişinin idama mahkum edilmesi anlamına geldiğini belirtmişti.

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