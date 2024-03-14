Gazzelilerin son sığınağı! İsrail, Refah'a operasyon planını açıkladı

FİLİSTİNLİLERİN SON DURAĞI: REFAH



Mısır sınırında yer alan, 7 Ekim 2023 öncesinde yaklaşık 280 bin kişinin yaşadığı Refah kentinin nüfusu, İsrail'in yerinden ettiği Filistinlileri "güvenli olduğunu" ileri sürerek gitmeye mecbur bırakması nedeniyle 1,5 milyona ulaştı.



Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinliler derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.



İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.



İsrail ordusu 160 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürüyor.



Bunun yanı sıra insani yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.



Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.

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