Gazze'ye gidecek ikinci yardım gemisi Kıbrıs'tan yola çıktı

İsrail bombardımanı altındaki Gazze'ye gitmek üzere yaklaşık 400 ton gıda yardımı taşıyan ikinci gemi, Kıbrıs limanından ayrıldı.

Bölgeye gönderilen ilk gemi, iki gün süren yolculuğun ardından 15 Mart'ta Gazze'ye ulaşmıştı.

Gazze'ye denizden yardım ulaştırılmasına ilk kez izin verilmesiyle birlikte 200 ton gıda malzemesiyle yüklü Open Arms gemisi, yine Kıbrıs'tan yola çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), önceki gün yaptığı açıklamada, Gazze'ye karadan büyük çaplı yardımın alternatifinin bulunmadığını söyledi.

OCHA, kaybedecek zaman olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

Ülkeler Gazze'ye havadan da yardım gönderiyor ancak bu hava yardımları indirilirken çok sayıda Filistinli'nin ölümüne yol açtı.

Hamas, hava yardımlarının durdurulmasını istedi.