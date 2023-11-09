Gazze'ye insani yardım taşıyan 187 TIR daha ulaştı

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 187 yardım TIR'ı daha girdiğini açıkladı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan 187 TIR daha ulaştı

Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Mısır Kızılayı'ndan 8 Kasım'da 81, 9 Kasım'da 106 olmak üzere toplam 187 TIR insani yardımı ve Kuveyt'ten gönderilen 5 ambulansı teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada, yakıt girişine izin verilmediği belirtilerek TIR'larda ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Şeridi'ne şu ana kadar 756 yardım TIR'ının ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 TIR'dan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

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