Geçen ay dünya tarihindeki "en sıcak mayıs" olarak kayıtlara geçti

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydusuyla yapılan ölçümlere göre, geçen ay ölçülen ortalama yüzey hava sıcaklığının, 1991-2020 dönemindeki mayıs ortalamasının 0,75 derece üzerinde olduğu tespit edildi.

Bu artış ile geçen ay, şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" olarak tarihe geçti.

Son 12 aydır üst üste "en sıcak ay" ilan ediliyor.



Copernicus İklim Değişimi Servisi Direktörü Carlo Buontempo, "Bu 12 aylık seriye ulaşmamız şoke edici ama şaşırtıcı değil. Rekor kıran bu aylar dizisi önünde sonunda kesintiye uğrayacak olsa da iklim değişikliğinin genel izleri hala sürüyor. Gidişatta bir değişiklik olduğuna dair görünürde hiçbir işaret yok" diye konuştu.



BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İN MESAJI



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, "Geçen yıl, takvim yapraklarının her dönüşü sıcaklığı artırdı. Gezegenimiz bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama dinlemiyor gibiyiz. Küresel sıcaklık rekorlarını kırıyoruz ve kasırga biçiyoruz. Şimdi hareket etme, eyleme geçme ve sonuç alma zamanı" ifadelerini kullandı.

