Geçen ay dünya tarihindeki "en sıcak mayıs" olarak kayıtlara geçti

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" olduğu bildirildi.

Geçen ay dünya tarihindeki "en sıcak mayıs" olarak kayıtlara geçti

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydusuyla yapılan ölçümlere göre, geçen ay ölçülen ortalama yüzey hava sıcaklığının, 1991-2020 dönemindeki mayıs ortalamasının 0,75 derece üzerinde olduğu tespit edildi.

Bu artış ile geçen ay, şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" olarak tarihe geçti.

Son 12 aydır üst üste "en sıcak ay" ilan ediliyor.

Copernicus İklim Değişimi Servisi Direktörü Carlo Buontempo, "Bu 12 aylık seriye ulaşmamız şoke edici ama şaşırtıcı değil. Rekor kıran bu aylar dizisi önünde sonunda kesintiye uğrayacak olsa da iklim değişikliğinin genel izleri hala sürüyor. Gidişatta bir değişiklik olduğuna dair görünürde hiçbir işaret yok" diye konuştu.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İN MESAJI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, "Geçen yıl, takvim yapraklarının her dönüşü sıcaklığı artırdı. Gezegenimiz bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama dinlemiyor gibiyiz. Küresel sıcaklık rekorlarını kırıyoruz ve kasırga biçiyoruz. Şimdi hareket etme, eyleme geçme ve sonuç alma zamanı" ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den sosyal medyada savaş propagandası | Sahte hesaplara 2 milyon dolarlık fon

İsrail'den sosyal medyada savaş propagandası | Sahte hesaplara 2 milyon dolarlık fon

İsrail'den Maldivler'deki vatandaşlarına çağrı: "Adayı terk edin"

İsrail'den Maldivler'deki vatandaşlarına çağrı: "Adayı terk edin"

Tayvan’da toprak kayması: 4 yaralı

Tayvan’da toprak kayması: 4 yaralı

Netanyahu: Lübnan'a karşı güçlü adımlar atmaya hazırız

Netanyahu: Lübnan'a karşı güçlü adımlar atmaya hazırız

Tıp dünyasında yeni yöntem: 5 çocuk gen tedavisi ile işitme duyusunu geri kazandı

Tıp dünyasında yeni yöntem: 5 çocuk gen tedavisi ile işitme duyusunu geri kazandı

Bakan Fidan'dan Çin'e Uygur Türkleri mesajı: "Algının değişmesi herkesin lehine"

Bakan Fidan'dan Çin'e Uygur Türkleri mesajı: "Algının değişmesi herkesin lehine"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...