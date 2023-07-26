Gezegende yeni rekor: Florida okyanusu, jakuzi sıcaklığına ulaştı

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (Noaa) göre, yılın bu zamanında bölge için normal su sıcaklıkları 23 derece ve 31 derece arasında olmalı.



Bu hafta kaydedilen ısı seviyesi, bir jakuzi ile hemen hemen aynı.



Okyanus yüzey sıcaklığı kayıtları tutulmuyor, ancak 2020'de yapılan bir araştırmaya göre, gözlemlenen en yüksek sıcaklık Basra Körfezi'nde 37,61 derece.



Güney Florida sahili, deniz yaşamını ve okyanus ekosistemlerini tehdit eden aşırı sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.