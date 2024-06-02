Gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı: 1 ölü

Portekiz’de gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı. Uçaklardan birinin pilotu hayatını kaybetti. Diğer uçak ise iniş yapmayı başardı.

Gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı: 1 ölü

’de Beja Havaalanı’nda altı uçağın katıldığı bir hava gösterisi sırasında iki havada çarpıştı.

Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Beja hava gösterisinde yerel saatle 16.05'te iki uçağın hava gösterisi sırasında kaza geçirdiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır" denildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre bir pilot hayatını kaybederken, çarpışmaya karışan diğer uçak ise iniş yapmayı başardı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Donald Trump, yasaklamaya çalıştığı TikTok'ta hesap açtı

Donald Trump, yasaklamaya çalıştığı TikTok'ta hesap açtı

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

Ateşkeste gözler Hamas'a çevrildi: Beyaz Saray'dan açıklama

Ateşkeste gözler Hamas'a çevrildi: Beyaz Saray'dan açıklama

Cibaliye Mülteci Kampı ve Beyt Hanun "afet bölgesi" ilan edildi

Cibaliye Mülteci Kampı ve Beyt Hanun "afet bölgesi" ilan edildi

Kuzey Kore, Güney'e çöp taşıyan balon göndermeyi durduracak

Kuzey Kore, Güney'e çöp taşıyan balon göndermeyi durduracak

İran, Çin'in Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İran, Çin'in Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...