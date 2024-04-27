Green Card başvuru sonuçları 2024: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 yılı Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ABD'de yaşamak için başvuruda bulunan binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. DV Lottery ekranı üzerinden "Confirmation Number" girilerek yaşama hakkı kazanıp kazanmadığınızı sorgulayabileceksiniz. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?



GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?



ABD'de yaşama ve çalışma hakkı için Green Card başvurusu yapan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.



ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.



GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor.



Başvuru yapmış olan adaylar, https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü’ne" tıklayarak sonuca erişebiliyor olacak.