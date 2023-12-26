Güneş patlaması için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bilim insanları tarafından 2024 yılında yaşanacağı konuşulan güneş patlamasının nasıl olacağı ve olunca neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Güneş patlaması nedir, ne zaman olacak? Güneş patlaması olursa ne olur?



GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN?



Bazı bilim insanları tarafından yapılan uyarılara göre 2024 yılı başlarında Güneş fırtınalarının Dünya’yı etkileyebilir.



Söz konusu durum hakkında ise net bir tarih ya da NASA gibi otorite kurumlardan açıklama henüz yok.



GÜNEŞ PATLAMASI OLURSA NE OLUR?



Güneş patlaması, Güneş’in atmosferinde gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen genel bir isim.



Patlama sonucunda binlerce atom bombasından daha yüksek bir enerji ortaya çıkıyor ve milyarlarca megaton gücündeki patlama nedeniyle uzaya ve doğal olarak dünyaya da radyasyon yayılıyor. Bu patlamalar genellikle kısa dalga radyo iletişimi etkiliyor.



Güneşten yayılan ve 2-3 günde yere ulaşan bu yoğun radyasyonun insanları etkilemesine Dünya’nın manyetik alanı engel oluyor.

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?



Güneş patlaması veya Güneş püskürtüsü, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler.



6x1025 Patlama sonucunda joule'e kadar enerji açığa çıkarabilir. Güneş püskürtüsü nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.



Güneş patlamaları, Güneş atmosferinin bütün tabakalarını (fotosfer, korona ve kromosfer) etkiler, plazmayı onlarca milyon kelvine çıkarıp elektronları, protonları ve daha ağır iyonları neredeyse ışık hızıyla uzaya fırlatır. Ayrıca bütün elektromanyetik tayfa yayılmış radyasyon üretirler.



Çoğu Güneş patlamaları, şiddetli manyetik alanların fotosfere girdiği Güneş lekeleri gibi aktif bölgelerde oluşur.



Güneş püskürtüleri magnetik birleşmelerden dolayı oluşurlar. İlk oluşum ise 1859 yılında gözlemlenmiştir ve Carrington Olayı olarak adlandırılır.