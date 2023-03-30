Güney Kıbrıs'ta Türk bayrağına saygısızlık

Güney Kıbrıs’ta düzenlenen “Granfondo” dünya bisiklet turnuvasına Türkiye’den de katılım olması sebebiyle Baf'ta merkez meydana, diğer katılan ülkelerin bayraklarıyla birlikte Türk bayrağı da asıldığı ancak bayrağın tepkiler sonrasında indirildiği bildirildi. Saygısızlık tepki çekti.

Yunan Fileleftheros gazetesi, Baf’ta yarın başlayacak ve 2 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek “Granfondo” bisiklet yarışlarına katılan ve aralarında Türkiye’nin de olduğu 39 ülkenin bayraklarının Baf meydanında göndere çekildiğini ancak Türk bayrağına gelen tepkiler sebebiyle bayrağın indirildiğini yazdı.



Spor Örgütü (KOA) ve spor etkinliğinin organizatörünün, etkinliğe katılan 39 ülkenin bayraklarının Baf merkez meydanına asılması kararı aldıklarını ve Baf Belediyesi’nden görevlilerin de aralarında Türkiye bayrağının da bulunduğu tüm bayrakları göndere çektiklerinin belirten gazete, bayrağın asılmasından birkaç dakika sonra tepkilerin gelmeye başlaması üzerine ise görevlilerden birinin kişisel inisiyatifiyle KOA’yı telefonla arayarak “Ne yapması gerektiğini” sorduğunu aktardı.



Gazete, KOA’dan yetkililerin ise görevliye, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye katılım olduğunda onlar bizim bayrağımızı asıyorlar, o yüzden bayrak kalacak” talimatı geldiğini belirtirken, buna karşın kısa bir süre sonra Baf Belediyesi’nin iki meclis üyesinin meydana giderek kendi inisiyatifleriyle bayrağı indirdiklerini vurguladı.

GRAN FONDO NEDİR?

Gran Fondo amatör bisikletçilere açık uzun yol bisiklet yarışlarına verilen isimdir.



İsmi "Gare di fondo" yani "mesafe yarışları" deyiminden gelen bu yarışlar, çogunlukla, katılımcıların yaş ve düzeyine göre, aynı parkurda ama farklı mesafe ve zorluk düzeyinde organize ediliyor. Farklı mesafelerdeki yarışlar "Gran Fondo", "Mezzo Fondo" ve "Fondo" olarak adlandırılıyor. "GranFondo" aralarındaki en uzun mesafeli olan parkur için kullanılıyor. Avrupa’da on yıllar boyunca oldukça popüler hale gelen geniş katılımlı “GranFondo” bisiklet yarışları diğer kıtalara da yayılmayı ve yoğun ilgi görmeyi başarmış. Bir spor müsabakası, kültürel bir deneyim ya da sosyal sorumluluk hareketi olarak bisiklete binen kitleleri bir araya getiren Gran Fondo’ların en bilinenleri arasında Prosecco Cycling Classic, Novi Colli ve Felice Gimondi müsabakaları önde geliyor.