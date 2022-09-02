Güney Kore bu sefer Kuzey'i tehdit etti: Maksimum yanıt verilecek

Güney Kore'li üst düzey bir güvenlik yetkilisine göre, ABD, Güney Kore ve Japonya , Kuzey Kore'nin başka bir nükleer denemeye hazırlandığına dair tekrarlanan tahminler arasında bir sonraki nükleer denemesine tepkilerini "maksimize etme" sözü verdiler.



Güney Kore'nin üst düzey güvenlik danışmanı Kim Sung-han, Perşembe günü Seul, Washington ve Tokyo arasında üst düzey bir toplantının ardından gazetecilere verdiği demeçte, Kuzey Kore'nin başka bir nükleer denemesinin üç müttefikten sert tepki alacağını söyledi.

"TEPKİMİZ FARKLI OLACAK"



Kim Sung-han, "Kuzey Kore'nin altı nükleer test gerçekleştirdiği ve (yeni bir testin) yalnızca bir tane daha olacağı konusunda saf bir düşünce veya tepki olmaması gerektiği konusunda anlaştık" dedi ve ekledi:



"Kuzey Kore yedinci nükleer testini yaparsa, Tepkimiz kesinlikle şimdiye kadar olanlardan farklı olacak”



Güvenlik yetkilileri, Kuzey Kore'nin bir sonraki testine tepki olarak hangi ek adımların atılacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.



Kim, Kuzey Kore'yi bunun "yanlış karar" olduğuna ikna etmek için yalnızca yanıtın "maksimum hale getirileceğini" aktardı.



Kuzey Kore'nin en son, tarihinin altıncı atom testi Eylül 2017'de gerçekleştirilirken, ABD ve Güney Kore'deki yetkililer, ülkenin yeni bir nükleer deneme için “tüm hazırlıkları” tamamladığını ve sadece doğru anı beklediğini iddia etti.