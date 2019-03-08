Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sarayı "Cheong Wa Dae" (Mavi Ev) Sözcüsü Kim Eui-keum, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal Birleşme Kore Enstitüsü Başkanı Kim Yeon-chul'un, Kuzey Kore ile ilişkilerden sorumlu Birleşme Bakanı adayı olarak belirlendiğini söyledi.



Sözcü Kim, Koreler arası ilişkiler konusunda uzman olan Kim Yeon-chul'un Birleşme Bakanlığı için doğru bir aday olduğunu ifade etti.



Devlet Başkanı Moon'un kabinesinde içişleri, ulaştırma, kültür, spor, balıkçılık ve bilim bakanlarının da değişmesi bekleniyor.



Moon'un yeni bakan adaylarının Ulusal Meclis tarafından onaylanması gerekiyor.



Moon'un hükümetinde en son 2018'de değişikliğe gidilmiş ve 5 bakan değişmişti.

