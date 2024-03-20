Güney Kore gemisi Japonya'da alabora oldu: 7 mürettebat öldü

Japonya sahil güvenliği, Güney Kore'ye ait bir geminin Japonya'nın güneybatısındaki bir ada açıklarında alabora olmasının ardından 9 mürettebattan 7'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Yetkililer mürettebattan bir kişinin hayatta olduğunu belirtirken, diğerinin durumunun bilinmediğini ifade etti.



Sahil güvenlik, dalgalı denizde sorun bildirdikten sonra alabora olan kimyasal tankerde bulunan iki kişiyi daha aramaya devam ediyor.



Sahil güvenlik, Keoyoung Sun adlı tankerden, Japonya'nın Mutsure Adası yakınlarında hava koşullarından korunmak isterken yan yattığını belirten bir yardım çağrısı aldığını söyledi.



Açıklamada, kurtarma ekipleri olay yerine ulaştığında geminin tamamen alabora olduğu belirtildi. NHK televizyonunda yayınlanan görüntülerde geminin tamamen ters döndüğü ve dalgalı denizin kırmızı alt kısmını yıkadığı görüldü.



Sahil güvenliğe göre geminin kaptanı Güney Koreli'ydi ve mürettebatı arasında başka bir Güney Kore vatandaşı, bir Çin vatandaşı ve sekiz Endonezyalı bulunuyordu.



Yetkililer tankerin 980 ton akrilik asit taşıdığını ancak erhangi bir sızıntı tespit edilmediği belirtti.

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