Güney Kore ve Japonya duyurdu: Kuzey Kore doğu kıyısına balistik füze fırlattı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin, doğu kıyısı açıklarında denize doğru balistik bir füze ateşlediğini duyurdu.

Seul hükümeti, bunun Pyongyang'ın bu yıl yaptığı testlerin sonuncusu olduğunu söyledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Japon Denizi olarak da bilinen su kütlesine atıfta bulunarak "Kuzey Kore Doğu Denizi'ne tanımlanamayan bir füze ateşledi" dedi.

Japon hükümeti ve sahil güvenliği de Kuzey Kore'nin balistik füze gibi görünen bir füze ateşlediğini açıkladı.

Japonya'nın NHK yayın kuruluşu, füzenin Japonya'nın Özel Ekonomik Bölgesi'nin dışına düştüğünü söyledi.



Güney Kore'den daha sonra yapılan bir açıklamada ise Kuzey Kore'nin birden fazla kısa menzilli füze gibi görünen bir füze ateşlediği bildirildi.

Seul merkezli uzman sitesi NK News ise "muhtemelen on dakikanın altındaki kısa uçuş süresinin, fırlatmanın kısa menzilli balistik füze (SRBM) ya da 600 mm çoklu fırlatma roket sistemi (MLRS) içerdiğine işaret ettiğini" söyledi.



Pyongang yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.