Güney Kore'de 76 tane kedi öldürdü, 14 ay hapis cezası aldı

Güney Kore'deki Changwon Bölge Mahkemesinde, Hayvanları Koruma Yasası'nı ihlal ettiği belirtilen ismi açıklanmayan 20’li yaşlardaki bir erkeğin, 76 kediyi öldürme suçlamasıyla yargılandığı dava görüldü.



Son yıllarda ülkede yaşanan en korkunç hayvana karşı eziyet vakalarından birinin görüldüğü davada, söz konusu kişi bazı kedilerin arabasını tırmalaması üzerine bu hayvanlara karşı derin nefret duymaya başladığı savunmasını yaptı.



Mahkeme, bu kişiyi Aralık 2022-Eylül 2023 döneminde sokaklardan topladığı ve çevrim içi sitelerden ücretsiz sahiplendiği kedileri eziyet ederek öldürmekten suçlu buldu.



Mahkeme, planlı şekilde ve zalimce sürekli aynı suçu işleyen kişiye, 14 ay hapis cezası verdi.



Öte yandan, suçlu adam mahkemenin kararına itirazda bulundu.



Güney Kore Uluslararası İnsancıl Toplum Direktörü Borami Seo, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu cezanın toplumun hayvan refahı konusunda artan endişesini ve bu tür anlamsız zulümlere karşı tepkisini yansıttığını kaydetti.

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