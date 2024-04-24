Güney Kore'nin NEONSAT-1 isimli nano uydusu, uzay istasyonuyla ilk iletişimi kurdu

Güney Kore merkezli Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanlığı, NEONSAT-1 nano uydunun, Yeni Zelanda'nın Mahia bölgesindeki bir uzay üssünden yerel saatle 07.32'de uzaya fırlatıldığını açıkladı.



Fırlatıldıktan yaklaşık 50 dakika sonra uzaya yerleşen nano uydunun, Antarktika'daki Kore Kral Sejong İstasyonu ile başarılı bir şekilde iletişim kurulduğu kaydedildi.



Dünyayı gözlemleyecek uydu takım yıldızı projesi kapsamında uzaya gönderilen NEONSAT-1'in aralıkta gözlem görevine başlaması planlanıyor.



Güney Kore, Haziran 2026 ve Eylül 2027'de beşer uydu daha fırlatmayı hedefliyor.