Afrika ülkesi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelen muhalif lider Riek Machar ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit barış anlaşmasına imza attı.
Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
İç savaş on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin evini terk etmesine neden olmuştu.
Güney Sudan'daki iç savaş anlaşmayla sona erdi
NTV HaberDünya
Güney Sudan'da yıllardır süren iç savaş, muhalifler ve hükümet arasında Etiyopya’da imzalanan anlaşmayla sona erdi.
Afrika ülkesi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelen muhalif lider Riek Machar ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit barış anlaşmasına imza attı.