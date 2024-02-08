Guterres, UAD kararlarını desteklediklerini söyledi

Guterres, BM Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.



"Askeri operasyonlardan kaynaklanan ölüm ve yıkımın yanı sıra, açlık ve hastalık da Gazze'deki Filistinlileri etkiliyor." diyen Guterres, "bazı sınırlı adımlara rağmen insani yardım operasyonlarının erişiminin engellendiğini, geciktirildiğini ve hedef alındığını" belirtti.



Genel Sekreter Guterres, Gazze'ye yardım taşıyan BM konvoylarından birinin bu hafta başında İsrail donanma topçularının ateş açması sonucu hasar gördüğü bilgisini paylaşarak, ocak ayında Gazze'nin kuzeyine gönderilmesi planlanan 61 yardım konvoyundan sadece 10'unun varış noktasına ulaşabildiğini kaydetti.



Guterres, "Açık olalım. İnsani erişimin engellenmesi, sivillere yönelik insani yardımın engellenmesi anlamına gelir." ifadelerini kullandı.



İSRAİL'İN "REFAH'A ODAKLANMASINDAN" DUYDUĞU ENDİŞEYİ DİLE GETİRDİ



BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin İsrail saldırıları sonucu sıkıştığı Refah bölgesindeki nüfus yoğunluğuna ve sorunlara değindi.



Guterres, "İsrail ordusunun, Gazze'deki nüfusun sıkıştığı Refah'a odaklandığı yönündeki raporlardan dolayı özellikle endişe duyuyorum. Gidecek hiçbir yerleri yok ve umutları yok." diye konuştu.



Refah'ta insanların geçici barınaklarda, sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Guterres, "Derhal insani ateşkese ihtiyaç var. Tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



UAD KARARLARINA VURGU



BM Genel Sekreteri Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında İsrail'e karşı geçici tedbir kararı vermesine ilişkin soruya cevaben, UAD'nin kararlarını tümüyle desteklediklerini ve tüm üyelerin kararlara uymak zorunda olduğunu belirtti.



UAD'nin aynı zamanda kararlar uygulanmazsa harekete geçme kabiliyetine de inancının tam olduğunu dile getiren Guterres, Gazze halkıyla ise tam dayanışma içinde olduğunu ve acilen insani ateşkes çağrısı yapmaya devam edeceğini dile getirdi.