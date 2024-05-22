Hamas açıkladı: İsrail askerleri pusuya düşürüldü, en az 10 ölü var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerinin pusuya düşürüldüğünü açıkladı. Pusuya düşürülen İsrail askerleri arasında en az 10 ölü ve yaralı olduğu bildirildi..

Hamas açıkladı: İsrail askerleri pusuya düşürüldü, en az 10 ölü var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Beyt Hanun'a karadan giren askerlerinin gece saatlerinde pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Beyt Hanun'da 10 İsrail askerini taşıyan aracın önce vurulduğu, daha sonra araca el bombaları atıldığı aktarılan açıklamada, pusuya düşürülen askerlerin yardımına takviye güç geldiği ifade edildi.

Takviye gücün geldiği sırada araçtaki patlayıcı düzeneğin infilak ettiği aktarılan açıklamada, pusuya düşürülen ve yardıma gelen askerlerin öldüğü veya yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde de "Yasin-105" roketiyle İsrail ordusuna ait iki "D9" askeri buldozerinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusundan ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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