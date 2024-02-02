Hamas, Filistinli gruplarla Gazze'de ateşkese ilişkin yeni teklifi görüştü

Heniyye, Paris'teki toplantıda ortaya atılan yeni öneriye ilişkin Filistinli gruplarla istişarelerde bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamalara göre, Heniyye bu bağlamda İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Cemil Mizhir ile bir araya geldi.



Görüşmelerin nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, her iki görüşmede de "Filistin'de yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler ile Aksa Tufanı'nın" ele alındığı kaydedildi.



İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesiyle ilgili tekliflerin istişare edildiği görüşmelerde, "Paris toplantısındaki yeni teklifin; saldırıların tamamen durması, İsrail ordusunun Gazze dışına çekilmesi, ablukanın kaldırılması, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, Gazze'ye yaşam için gerekli tüm maddelerin girişinin sağlanması ve tam bir takas anlaşması yapılması" temelinde değerlendirildiği vurgulandı.



Heniyye-Mizhir görüşmesinde ayrıca, "Aksa Tufanı'nın, kurtuluş savaşı, işgalin sona ermesi, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Kudüs'te geri dönüş hakkının tesis edilmesi bağlamında gerçekleştirildiği" ifade edildi.

