Hamas heyeti Moskova'da Putin'in temsilcisi ile bir araya geldi

Hamas heyeti ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro üyeleri Musa Ebu Merzuk ve Hüsam Bedran da görüşmede yer aldı.



Toplantıda, "Filistin halkına yardım, direnişin desteklenmesi ve Filistin'de birliğinin sağlanması" konuları ele alındı.

Ayrıca gruplar arasında devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlarının gözden geçirildiği bildirildi.



Gazze'deki son gelişmelerin de görüşüldüğü toplantıda, Filistin halkına yönelik İsrail'in ihlalleri değerlendirildi.

TOPLANTILAR İKİ GÜN SÜRDÜ

Filistinli gruplar arasında Moskova'da iki gün süren toplantılar sonucu alınan kararlar, kapanış bildirisiyle ilan edildi.

Bildiride, gruplar arasında kapsamlı bir ulusal birlik için diyalog turlarının devamı, İsrail saldırıları ve halkın tehciri planlarına karşı koyma, Filistin topraklarının bütünlüğüne bağlılık ve "başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması" gibi hedeflerde hemfikir olunduğu kaydedildi.



Bildiriye göre ayrıca, İsrail'in, ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalara karşı koyulması üzerinde anlaşmaya varıldı.

