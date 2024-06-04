Hamas: İsrail anlaşmaya varma konusunda ciddi değil

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen Hamas'mış gibi yansıtılmasından ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze önerisini kabul etmelerine yönelik çağrılardan hoşnut olmadığını aktardı.

Hamas: İsrail anlaşmaya varma konusunda ciddi değil

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri, ABD'nin sunduğu ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Zuhri, Washington ve Batı'nın “sanki anlaşmayı engelleyen Hamas'mış gibi” söylemlerini hoş karşılamadıklarını söyledi.

Batı'nın sanki ateşkes anlaşmasını istemeyen Hamas'mış gibi davrandığını gördüklerini ve bundan hoşnut olmadıklarını belirten yetkili, ", ateşkes konusunda ciddi bir tavır içinde değil, ABD'nin koruması altında manevra yapıyor" dedi.

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