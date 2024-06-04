Hamas: İsrail, çocuklara karşı suç işleyen "kara listeye" alınsın

Hamas, Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunarak, İsrail'in çocuklara karşı suç işleyen grupların olduğu "kara listeye" alınmasını istedi.

Hamas: İsrail, çocuklara karşı suç işleyen "kara listeye" alınsın

Hamas, Birleşmiş Milletler'den, "işgalci 'in masum çocuklara karşı suç işleyen grupların bulunduğu 'kara listeye' alınması" talep etti.

Açıklamada, "Çatışma kurbanı masum çocukların anıldığı günde, İsrail'in faşist saldırılarla en iğrenç suçları ve en korkunç katliamları başta masum çocuklara yönelik olmak üzere işlemeyi sürdürdüğü" vurgulandı.

"Masum çocuklar hala bu Nazi oluşumunun cinayet ve terörüne doğrudan hedef oluyor" ifadeleri kullanıldı.

BM'nin raporlarına göre, 'de her 10 dakikada bir çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor.

Sürekli devam eden İsrail saldırıları sonucu 14 bin çocuk şehit oldu. Bu sayı, dünyadaki çatışmalarda 4 yıldır öldürülen çocukların sayısını geçiyor.

200'DEN FAZLA ÇOCUK HAPİSHANELERDE

İsrail, çoğunluğu okul öğrencilerinden oluşan 20'si Gazze Şeridi'nden olmak üzere 200'den fazla çocuğu, hapishanelerde tutarak, onlara karşı en iğrenç cezalandırma, nefret ve intikam politikaları uyguluyor.

Hamas'ın açıklamasında, uluslararası toplum ve çocuk haklarıyla ilgilenen kurumlara, Filistinli çocuklara yönelik insani ve siyasi sorumluluklarını yüklenmeleri, İsrail hapishanelerinde tutulanların serbest bırakılması, saldırı ve cinayetlere karşı çocukların himaye edilmesi ve kurtarılması için, harekete geçme çağrısı yapıldı.

"İşgalcilerin ihlallerinin cezalandırılmasının" önemine işaret eden açıklamada, "Bunlara karşı uluslararası acizlik, sessizlik ve hareketsizlik, bu dünyanın alnına çalınan bir lekedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık sebebiyle ölümle yüzyüze olduğunu duyurmuştu.

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