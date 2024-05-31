Hamas, İsrail ordusu Gazze'den çekilmeden anlaşmaya varmayacak

İsrail'le ateşkes ve esir takası anlaşması için taleplerinden vazgeçmeyecekleri konusunda ısraracı olduklarını söyleyen Hamas lideri İsmail Heniyye, Saldırıların kalıcı olarak durması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi taleplerini bir kez daha hatırlattı.

Hamas, İsrail ordusu Gazze'den çekilmeden anlaşmaya varmayacak

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ile ateşkese varılmasına yönelik görüşmelere dair değerlendirme yaptı.

Kendisi dahil Filistinli grupların, arabuluculara "İsrail'le ateşkes ve esir takası anlaşması için taleplerinden vazgeçmeyeceklerini yeniden ilettiklerini" belirtti.

Heniyye, bugün 'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Arap Milli Kongresi'nde, Tel Aviv yönetiminin, Mısır ve Katarlı arabuluculara, esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin yenilenmesi teklifini iletmesi hakkında konuştu.

Saldırıların kalıcı olarak durması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, ablukanın kalkması, yeniden imar, esir takasının sağlanması şeklindeki taleplerinin tümünün Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarının gerçekleşmesini hedeflediğini söyledi.

Gazze'nin savaş sonrası durumunu düşünenlere seslenen Heniyye, Filistin halkının direnişe karşı bir alternatifi kabul etmeyeceğine dikketi çekti.,

Filistin topraklarında birliğin, tüm gruplar için ulusal birlik liderliğinin oluşturulması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde üzerinde mutabakata varılan uzlaşı hükümeti kurulması, başkanlık, yasama ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin düzenlenmesiyle gerçekleşeceğini belirtti.

Heniyye ayrıca, İsrail'in Filistinlileri tehcir etme, direniş güçlerini yok etme, Gazze'yi ele geçirme emellerinde başarılı olamadığını ifade etti siyonizmle mücadele çağrısı yaptı.

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