Hamas'ın askeri kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde aslında kimdir?

Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'ni kontrol altında bulunan Filistinli paramiliter ve Sünni İslamcı siyasi parti olan Hamas'ın silahlı kolları olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Kendisinin söylenen -takma- isminin Ebu Ubeyde bin Cerrah'a atıfta bulunduğu düşünülmekte.



Ebu Ubeyde'nin gerçek adı bilinmemekte ve kişisel detaylarının büyük bir kısmı gizli tutulmaktadır. Yüzünü kaplayan bir keffiyeh giyen tek kişidir. Ebu Ubeyde, 1993 yılında İsrail tarafından öldürülen Kassam'ın eski lideri İmad Akl’i örnek alarak hiçbir zaman yüzü açık bir şekilde kameraların karşısına geçmedi.



2014 yılında, İsrail medyası, Ebu Ubeyde'ye ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafı Huzeyfe Samir Abdullah el-Kehlut adıyla yayınladı. Ancak İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu fotoğrafın ve verilen ismin doğruluğunu reddederek iddiayı yalanladı. Ubeyde'nin üst düzeyli bir lideri, kim olduğunu sadece az sayıda kişinin bildiğini belirtti.



Ebu Ubeyde, 2005 yılında İsrail'in Gazze'den çekilmesinin ardından, resmi olarak Kassam'ın sözcüsü olarak atandı. Kendisi ilk kez 2006 yılında İsrailli asker Gilad Şalit'in yakalandığını duyurduğu zaman ortaya çıktı.Bazı kaynaklara göre Ubey'de, Gazze'nin kuzeydoğusunda bulunan Cibaliye’de yaşamakta. Evi, 2008, 2012 ve 2014 yıllarında, ayrıca Gazze'de yaşanan son savaşta evi bir dizi saldırıya uğradı. 2014 savaşında, Ebu Ubeyde, İsrail askeri Şaul Aron'un çatışma esnasında kaçırıldığını duyurarak ön plana çıktı.