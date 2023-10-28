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Hamas'tan Arap ve İslam ülkelerine çağrı: "İsrail'e karşı bir tutum sergileyin"

Hamas, Arap ve İslam ülkelerine 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırım savaşı yürüten İsrail'e karşı bir tutum sergilemeleri çağrısında bulundu.

Hamas'tan Arap ve İslam ülkelerine çağrı: "İsrail'e karşı bir tutum sergileyin"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetimi ve 'i destekleyen Batılı ülkelerinin (Gazze'deki) bu soykırım ve akan kanın sorumluluğunda ortak olduğu belirtildi.

Gazze'de dökülen kanın " halkı ve özgür halklarından İsrail'e karşı bir öfke volkanına dönüşeceği" kaydedilen açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkına yönelik soykırım savaşı yürüten İsrail'e karşı bir tutum sergilemeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Arap ve İslam ülkelerini ABD ve İsrail'e destek olan ülkelere karşı ellerindeki tüm araç ve kozları kullanarak, onlara kaybedecek bir şeyleri olduğunu hissettirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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