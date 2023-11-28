Hamas'tan Elon Musk'a Gazze daveti: İsrail'in yarattığı yıkımı yerinde gör

Hamas, Space X, Tesla ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Tel Aviv yönetiminin belirttiği hedeflere ulaşamadığını söyledi. İsrail'i ziyaret eden ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen ABD'li milyarder Elon Musk'ı Gazze'ye davet eden Hamdan, "İsrail bombardımanının yarattığı yıkımın büyüklüğünü görmesi için Musk'ı Gazze'ye çağırıyoruz" dedi.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyarette, Musk'ın İsrail ile Gazze Şeridi'ne internet verilmemesi için prensipte anlaştığı açıklanmıştı. Anlaşmaya göre, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in İsrail'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamayacağı belirtilmişti.