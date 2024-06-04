Hamas'tan İsrail ile anlaşma şartı: "Gazze'ye saldırılar dursun"

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını tamamen durdurmadan ve bölgeden çekilmeden Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağını söyledi.

Hamas'tan İsrail ile anlaşma şartı: "Gazze'ye saldırılar dursun"

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın arabulucu taraflara, "'in kalıcı ateşkes ve 'den çekilme konusunda net bir cevap vermesi" şartını ilettiğini aktaran Hamdan, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den çekilmesine yönelik net bir tutumu olmadığı takdirde, İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır."

Uluslararası topluma, İsrail'e, 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı ve alıkoyduğu Filistinlileri serbest bırakması yönünde baskı yapma çağrısında bulunan Hamdan, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere yönelik insan hakkı ihlallerindeki artışa dikkati çekti.

Hamdan, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusundaki şartlarının ise İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

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