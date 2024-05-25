Hamas'tan yeni taktik: Hızlı hareket için savaş yerleşkeleri kurdu

Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP) Cibaliye'de süren çatışmaları raporlaştırdı. Savaş gözlemcileri, Filistinli grupların, burada İsrail saldırısına maruz kalacakları sokaklar yerine binalar arasında hızlı ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayan “savaş yerleşkeleri” kurduklarını bildirdi.

Hamas'tan yeni taktik: Hızlı hareket için savaş yerleşkeleri kurdu

ABD merkezli savaş gözlemcisi kuruluşlar, Cibaliye'deki çatışmalara ilişkin bir rapor yayınladı.

Savaş gözlemcileri, 'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampındaki Filistinli grupların, saldırısına maruz kalacakları sokaklar yerine binalar arasında hızlı ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayan “savaş yerleşkeleri” kurduklarını bildirdi.

Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP), 11 Mayıs'tan bu yana Cibaliye'de saldırılar düzenleyen İsrail güçlerinin, kamp bölgesindeki Filistinli direnişçileri Gazze'nin diğer bölgelerine kıyasla “daha cesur” olarak nitelendirdiğini ve çatışmaların şu ana kadarki savaşın “en şiddetli” çatışmaları olduğunu kaydetti.

Kuruluşlar, Cibaliye'nin kontrolü için iki haftadır süren savaşın Hamas'ın “bölgeyi bilinçli bir şekilde savunduğunu” gösterdiğini belirtti.

Ayrıca, İsrail güçlerine yönelik “alışılmadık derecede yüksek saldırı oranlarının”, ekim ayında Cibaliye tabur komutanlarını kaybetmelerine rağmen Hamas'ın “savaşta etkili” kalabildiğini kanıtladığını ifade ettiler.

ISW/CTP, “Hamas askeri kanadını geleneksel bir ordu gibi örgütlemiş ve onu yönetmek için deneyimli askeri komutanlardan oluşan derin bir kadro geliştirmiştir” açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca “Hamas, İsrail'in yoğun askeri baskısına rağmen savaşmaya devam etmek için bu geleneksel askeri yapıyı kullanıyor” denildi.

DÜNYA HABERLERİ

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...