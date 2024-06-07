Hedefler değişti! Gençler çevrimiçi şöhret peşinde

İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketi BT Group tarafından gençlerin kariyer hedeflerine yöenlik yeni bir araştırma yapıldı.

Yapılan araştırmada, 2024 yılında İngiltere'deki gençlerin kariyer hedefleri ile 2000 yılındaki tercihlerle karşılaştırıldı.



Araştırma, internetin yükselen popülaritesinin etkisiyle, 11-15 yaş arasındaki çocukların sosyal medya ile ilgili meslekleri daha çekici bulduğunu gösterdi.

Bununla birlikte, veriler son 20 yılda STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitiminde erkek çocuklarının kızlara göre daha avantajlı olduğunu ortaya koydu.



2000 yılında genç kızlar, öğretmen, doktor, avukat gibi geleneksel meslekleri hayal ederken, günümüzde influencer ve sosyal medya yöneticisi gibi yeni meslekler popüler hale geldi.

Aynı dönemde, genç erkekler iş yöneticisi, BT uzmanı, mühendis gibi klasik kariyer yollarını hedeflerken, günümüzde video oyun tasarımcısı, yazılım mühendisi gibi teknolojiye dayalı mesleklere ilgi daha çok arttı.