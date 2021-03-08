Helikopter kazasında ölen ünlü milyarder Olivier Dassault kimdir?

Fransa'nın Calvados bölgesinde henüz nedeni bilinmeyen bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Olivier Dassault'ın yaşamı merak edilmeye başlandı.

Peki, Olivier Dassault kimdir?





OLİVİER DASSAULT KİMDİR?



1 Mart 1951 Boulogne-Billancourt doğumlu Fransız politikacı ve milyarder Olivier Dassault, Serge Dassault'ın oğlu ve Marcel Dassault'ın torunudur.

1974 yılında École de l'air okulundan savaş mühendisliği subayı ve pilot olarak mezun oldu. Daha sonra Fransız Hava Kuvvetleri yedek üyesi oldu. Mezuniyetinin ardından, matematik alanında yüksek lisans ve işletme yönetimi alanında doktora yaptı.

Haziran 2002'de milletvekili seçildildi. Havacılık ve uzay mühendisliği şirketi Dassault Group'un bir üyesi olarak, aile şirketinde çeşitli görevlerde çalıştı. Dassault İletşim'in başkanı, Fransız yayıncı Valmonde'nin (eski bir aile mülkü) yönetim kurulu başkanı, Fransız finans gazetesi Journal des Finances'ın yönetim kurulu üyesi ve Dassault yan kuruluşu Socpresse'nin yöneticisiydi.

Hayatı boyunca fotoğraf tutkusunu geliştirdi ve kendi fotoğraflarından oluşan birkaç kitap yayınladı. Dassault aynı zamanda bir besteci ve müzisyendi ve 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerin başlarında çeşitli filmlerin müziklerine katkıda bulundu.

7 Mart 2021'de helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Öldüğünde, net servetinin 7,3 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor.