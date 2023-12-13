Her beş Amerikan'dan biri Holokost'un "mit" olduğuna inanıyor

The Economist tarafından gerçekleştirilen ankette yaşları 18 ile 65 arasında değişen bin 500 Amerikan vatandaşına 6 milyon Yahudi'nin katledildiği soykırım hakkında sorular soruldu.



Bu kişilerin 18 ile 29 yaş arasındaki yaklaşık yüzde 20'si Holokostun bir mit olduğuna inandıklarını ve hatta ölü sayısının abartıldığını düşündüklerini belirtti.



Araştırmanın sonuçları bu yaş aralığındaki insanların yüzde 32'sinin haberleri TikTok'tan aldığını ve bu sebeple yanlış bilgilendikleri üzerine daha önceden yapılan araştırmaları destekledi.



Yaşları 30 ile 44 arasında olan katılımcıların sadece yüzde 8'inin, 45 ile 64 arasındakilerin ise yüzde 2'sinin soykırımı bir mit olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.



Katılımcıların 65 yaş üstünde olanları arasında ise bu iddiayı destekleyen kimse yok.



Toplamda Amerikan vatandaşlarının yüzde 7'si Holokost'un bir mit olduğuna inanıyor.



Ankette yaşları 18 ile 29 arasında değişen katılımcıların yüzde 23'ü soykırımın mit olduğu iddiasını desteklerken yüzde 26'sı çekimser kaldı. Bu durum genç Amerikan nüfusunun yarısından fazlasının tarihi bir olgu hakkında yanlış fikir sahibi olduğunu gösteriyor.



The Economist, 30 yaş altı bireylerin yanlış bilgilenmesinde platformlarda gördükleri haberlere duydukları koşulsuz güven nedeniyle sosyal medyanın önemli rol oynadığı belirtti.



