Herzog’dan Biden’a teşekkür, Netanyahu’ya tam destek

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cuma günü açıkladığı “Gazze Şeridi’nde yeni bir ateşkes teklifi” için teşekkür ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya da “tam destek” verildiğini söyledi.

Herzog’dan Biden’a teşekkür, Netanyahu’ya tam destek

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta konuştu.

Konuşmasında ABD Başkanı Joe Biden’ın Cuma günü açıkladığı “ Şeridi’nde yeni bir ateşkes teklifi” ve esirlerin serbest bırakılması için sürdürdüğü çabalara teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya da “tam destek” verildiğini sözlerine ekleyen Herzog, “Yahudi geleneğine göre esir ve rehinelerin kurtarılmasından daha büyük bir emir olmadığını unutmamalıyız. Onları, İsrail’in güvenlik çıkarlarını koruyan bir anlaşma çerçevesinde evlerine getirmek bizim doğal sorumluluğumuzdur” dedi.

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