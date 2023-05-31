Himalayalar’da kaybolan dağcının cansız bedeni bulundu

DAHA ÖNCE 8 BİN METREDEN YÜKSEK DAĞLARA TIRMANMIŞTI



Stitzinger’ı kurtarma çalışmaları, daha önce olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Stitzinger, deneyimli bir dağcı ve rehberdi. Daha önce 8 bin metreden daha yüksek bir kaç dağın tepesine tırmanmıştı.



Nepal bu sezon, dağları için 44'ü Kanchenjunga için olmak üzere binden fazla izin yayımladı ve sezon sona ererken yüzlerce kişi zirveye ulaştı.



Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'te bu yıl 12 kişinin öldüğü ve beş kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Veriler, 2023'ü ölümler konusunda rekor bir yıl olmaya doğru götürüyor.

EVEREST'E EN ÇOK TIRMANAN KİŞİ REKORU KIRILDI