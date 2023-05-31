Himalayalar’da kaybolan dağcının cansız bedeni bulundu

Keşif organizatörleri Alman dağcı Luis Stitzinger'in (54) zirveden inerken kaybolmasından günler sonra cesedinin dünyanın üçüncü en yüksek dağı olan Kanchenjunga'da bulunduğunu belirtti.
NEPALLİ ARAMA EKİBİ BULDU
Seven Summit Treks'ten şerpa Mingma , beş Nepalli rehberden oluşan bir arama ekibinin Stitzinger'ın cesedinin yaklaşık 8.400 metredeki zirvenin hemen altında bulduğunu söyledi. Şerpa, Stitzinger’ın cansız bedenini dağın zirvesinden aşağıya indirildiğini ifade etti.
Stitzinger, 25 Mayıs'ta 8.586 metre yüksekliğindeki Himalaya dağının zirvesine ek oksijen takviyesi olmadan ulaşmış ancak daha sonra iletişimi kaybetmişti.
DAHA ÖNCE 8 BİN METREDEN YÜKSEK DAĞLARA TIRMANMIŞTI
Stitzinger’ı kurtarma çalışmaları, daha önce olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Stitzinger, deneyimli bir dağcı ve rehberdi. Daha önce 8 bin metreden daha yüksek bir kaç dağın tepesine tırmanmıştı.
Nepal bu sezon, dağları için 44'ü Kanchenjunga için olmak üzere binden fazla izin yayımladı ve sezon sona ererken yüzlerce kişi zirveye ulaştı.
Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'te bu yıl 12 kişinin öldüğü ve beş kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Veriler, 2023'ü ölümler konusunda rekor bir yıl olmaya doğru götürüyor.
EVEREST'E EN ÇOK TIRMANAN KİŞİ REKORU KIRILDI